Schulbeginn an der Bruno H. Bürgel Grundschule in Berlin-Lichtenrade. Bereits beim Einlass werden die Klassen separiert. Über unterschiedliche Eingänge kommen die Schüler ins Gebäude. Der elfjährige Yannis und seine Klassenkameraden nehmen den Hintereingang. Yannis hat seine Maske zu Hause vergessen. Wie ihm geht es einigen Schülern, deshalb lagert die Schule einen kleinen Vorrat an Einwegmasken, die die Lehrer allmorgendlich verteilen.

Den Klassenraum teilt sich Yannis mit 23 Kindern, die dicht nebeneinander sitzen, sowie zwei Lehrern - ohne Masken. Damit sich möglicherweise gefährliche Aerosole nicht so gut verbreiten können, muss nach Vorgaben des Senats ein kompletter Luftaustausch ermöglicht werden. Fenster auf, heißt es. Doch selbst in der Bruno H. Bürgel Grundschule mit vergleichsweise guten Lüftungsmöglichkeiten lässt sich das für Klassenlehrererin Bianca Pohler nicht einfach umsetzen: "Ich habe nur ein geöffnetes Fenster, weil für die anderen keine Fenstergriffe vorhanden sind. Die fehlen, weil sie irgendwann aus Sicherheitsgründen abmontiert wurden", sagt Pohler.

Weil der Musterhygieneplan an der Schulausstattung scheitert, hat sich Bianca Pohler schon jetzt für einen freiwilligen Coronatest in einer und in vier Wochen angemeldet. Sie hofft, dass die Ergebnisse nicht nur etwas über ihre Gesundheit, sondern auch über die der Schüler aussagen: "Ich vermute, dass es bald zu irgendwelchen Fällen kommt, ob es in meiner Klasse ist oder im Kollegium oder in den anderen Klassen. Dass wir jetzt noch so weiter unterrichten, kann ich mir nicht vorstellen, dass es so lange hält."

Nach dem Unterricht mit seiner Klassenlehrerin geht es für Yannis in die große Pause. Auf dem Weg zum Schulhof gilt die Maskenpflicht. Dort angekommen darf sie wieder abgenommen werden. Hier kann Yannis ohne Einschränkung mit anderen Schülern spielen, auch aus anderen Klassen und Stufen, Abstand muss nicht eingehalten werden. "Am Anfang habe ich ein bisschen drauf geachtet", so der Sechstklässler. Doch inzwischen würde er lockerer damit umgehend, weil in der Schule kaum einer auf den Abstand achte.