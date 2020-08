- die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten sollen am Ende der Sommerferien aller Bundesländer mit dem 15. September beenden werden. In der Beschlussvorlage wird darauf hingewiesen, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten in jedem Fall verpflichtet seien, sich unverzüglich für 14 Tage nach ihrer Einreise in Quarantäne zu begeben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, erneuerte dagegen seine Argumentation, man könne nicht verpflichtende Tests einführen, "und nach zwei Wochen schaffen wir sie wieder ab". Es dürfe kein ständiges Hin und Her bei den Teststrategien geben. Auch die Reisebranche warnt vor einer Änderung der geltenden Regelung.

Im Anschluss an diese Sitzung will Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) gemeinsam mit seinem Senat über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie in einer Sondersitzung beraten. Angesichts steigender Infektionszahlen könnten auf die Menschen in Berlin einige Neuerungen zukommen. So wurde bundesweit zuletzt über neue Obergrenzen für Veranstaltungen diskutiert. Änderungen könnte es auch bei den Corona-Tests für Reiserückkehrer an Flughäfen geben.