An der Universität Potsdam wird es die ersten Vorlesungen ab November geben. "Nach derzeitiger Planung rechnen wir damit, dass ein Viertel der Lehre unter den aktuellen Umständen in Präsenz angeboten werden kann", sagt Universitätssprecherin Antje Horn-Conrad. Studiengänge mit hohem Anteil an Lehre, die Präsenz voraussetze, wie etwa Laborpraktika, und auch Erstsemesterveranstaltungen würden in der Regel besonders berücksichtigt.



Am 2. November startet die Vorlesungszeit an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU). "Das Wintersemester ist als Hybridsemester geplant", sagt BTU-Sprecherin Susett Tannebeger. Für die internationalen Studiengänge würden Lehrveranstaltungen und Prüfungen online durchgeführt. In den deutschsprachigen Studiengängen sei eine Verbindung aus Online- und Präsenzformen geplant. "Sollte sich die Pandemie erneut verschärfen, sind alle Fachgebiete und Fakultäten darauf vorbereitet, dass im Bedarfsfall alle Module online angeboten werden können", betont Tannebeger.