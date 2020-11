Wulfila Samstag, 14.11.2020 | 20:41 Uhr

Erschreckend das Demokratieverständnis vom Bürgermeister: Innerhalb der von der Verfassung in Form der sog. Ewigkeitsklausel gezogenen Grenzen ist eine Verfassungsänderung möglich (und wurde in über 50 Fällen auch vorgenommen).

Wer für eine (konstiutionelle) Monarchie eintritt, stellt sich zwar außerhalb des jetzt geltenden Grundgesetzes, aber nicht außerhalb der nach dem Grundgesetz zulässigen Linien. Beim aktuellen Akteur in Bellevue kann ich derartige Gdanken sogar nachvollziehen. Ist Schubert etwa auch SPD-Mitglied wie der Akteur in Bellevue, oder wo liegen die Motive?