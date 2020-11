Müller reagierte damit auf die Kritik an Verbraucherschutzsenator Dirk Behrendt von den Grünen. Mehrere Wissenschaftler, darunter auch Lothar H. Wieler, Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), hatten einen Brief unter anderem an die Senatskanzlei geschrieben. Darin werfen sie Behrendt vor, Forschungsvorhaben mit Tierversuchen zu blockieren. Behrendt hatte den Vorwurf der Blockade zurückgewiesen und angekündigt, dass kommende Woche gleich zwei neubesetzte Kommissionen ihre Arbeit aufnehmen.

"Es ist richtig, dass wir sehr, sehr sensibel umgehen mit dem ganzen Bereich der Tierversuche", sagte Müller, der auch Wissenschaftssenator ist. Zwar gäbe es hervorragende Ansätze für Alternativen zu Tierversuchen. Bei anderen Projekten werde die Belastung für die Tiere verringert, und es würden inzwischen deutlich weniger Tiere eingesetzt als früher. Aber: "So gut diese Ansätze sind, wir können noch nicht in allen Bereichen komplett auf Tierversuche verzichten", so Müller. "Das ist bedauerlich, aber es ist leider so."