Mit dem Vorstoß, Silvester komplett böllerfrei zu halten, ist Berlin gescheitert. Es fehlt, so Anne Helm von der Linken, die juristische Grundlage. Denn die Regelung müsste auf Bundesebene getroffen werden. Berlin muss also sehen, wie es klarkommt.

rbb: Frau Helm, im vergangenen Jahr gab es in Berlin drei Böllerverbotszonen. Jetzt sollen es – obwohl Corona-bedingt nur sehr eingeschränkt gefeiert werden darf – mit Alexanderplatz und Pallasstraße nur zwei sein. Warum gibt es nur diese zwei Verbotszonen?

Anne Helm (Linke): Die dritte Verbotszone (die Straße des 17. Juni, Anm. der Red.) hatte einen anderen Anknüpfungspunkt, einen privaten, der so juristisch in diesem Jahr nicht wiederherzustellen war. Deswegen hat die Polizei mitgeteilt, dass sie die rechtliche Grundlage nur für die zwei Zonen haben. Und dass es auch sinnvoll ist, diese wieder einzurichten, damit es eine dauerhafte Akzeptanz für diese Verbotszonen gibt. So ist es uns im Innenausschuss am Montag berichtet worden.