Thomas Berlin Montag, 07.12.2020 | 11:45 Uhr

Querdenker Demo am Sylvester ja aber Weihnachten die Familie verbieten sich zutreffen.

Beispiel gestern wir in Mitte Nikolausfeier Oma Opa Sohn und Frau und Oma der 2. Opa durfte nicht teilnehmen, aber am Montag wieder arbeiten im Minijob um die Rente auf zubeißen.

Mein Bruder 4 Kinder in Rudow in Berlin Nikolaus

Familienfest 500 m weiter bei Tochter in Schönefeld anwesend 4 Kinder mit Partner und 1 mal Oma und Opa. Erklärt diese regelmäßig einen halbwegs normalen Menschen. Sylvester

Oh wie schwer ist es der Böller Herr zu werden.

Nur ein Blick nach Sylt generelles Feuerwerksverbot wegen Brandschutz. Aber wenn man nur an eine bestimmte Klientel denk

Dann darf man sich bei der nächsten Wahl nicht wundern.