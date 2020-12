Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) am Mittwochabend "über die zu erwartende Zulassung und Zulieferung des Impfstoffes von Biontech" informiert, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit mitteilte. "Für die Bundesländer ergibt sich daraus der 27.12 als Starttermin für die Impfungen gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2." Insbesondere solle begonnen werden, in Pflegeheimen Impfungen anzubieten.

In einer zweiten Prioritätengruppe sollen dann die 75- bis 80-Jährigen sowie etwa Bewohner von Demenzeinrichtungen Impfungen Angeboten bekommen. Zudem zählt zu dieser zweiten Gruppen auch Personal im stationären oder ambulanten Dienst in Einrichtungen für Demenzkranke oder geistig Behinderte. Auch bei ihnen gilt das Risiko als "hoch". Ihre Zahl wird auf mehr als 6,7 Millionen Personen bundesweit geschätzt.

Danach sollten laut Stiko Personen mit weniger gravierenden Vorerkrankungen, die Altersgruppe zwischen 65 und 70 Jahren, Lehrer, Erzieher sowie Menschen mit prekären Arbeitsverhältnissen wie Saisonarbeiter, Beschäftigte in Verteilzentren oder in der fleischverarbeitenden Industrie zum Zuge kommen. Hier wird die Gruppe auf 6,5 Millionen geschätzt.

In Berlin war ursprünglich geplant, in einem ersten Schritt 900.000 Menschen gegen das Virus zu impfen. In der vergangenen Woche erklärte die Senatsverwaltung für Gesundheit, dass Berlin zunächst nur etwa 720.000 Dosen erhalten werde.

Eine fünfte Prioritäten-Gruppen umfasst dann etwa Beschäftigte im Einzelhandel, Polizisten, Feuerwehrleute oder andere Angehörige im Bereich der sogenannten kritischen Infrastruktur des Staates, sowie Personen zwischen 60 und 65 Jahren. Zu dieser Gruppe gehört auch "Personal in Schlüsselpositionen der Landes- und Bundesregierungen". Erst danach soll die große Masse der Bevölkerung von rund 45 Millionen Personen, bei denen das Risiko als am niedrigsten angesehen wird, die Möglichkeit einer Impfung bekommen. Dies betrifft die Personen unter 60 Jahren, die nicht zu einer der oben genannten Gruppen gehören.

In Berlin soll nach derzeitigem Stand zunächst in der Messehalle 11, den stillgelegten Flughäfen Tegel und Tempelhof, im Velodrom in Prenzlauer Berg, im Erika-Heß-Eisstadion in Wedding und in der Arena in Treptow geimpft werden.