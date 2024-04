Der Wahlkampf für die Europawahl am 9. Juni in Deutschland wird langsam sichtbar: Am Sonntag haben die Parteien in Berlin damit begonnen, Wahlplakate aufzuhängen, zumeist an Straßenlaternen.

Rechtsgrundlage ist das Berliner Straßengesetz. Dort ist festgelegt, dass Parteien, Wählergemeinschaften und Einzelbewerberinnen und -bewerber frühestens sieben Wochen vor einer regulären Wahl Plakate anbringen oder aufstellen dürfen.

Schon am Vormittag waren in manchen Straßen wie der Frankfurter Allee viele Masten belegt, weil Helfer aus den Parteien teils noch in der Nacht loslegten. Andernorts gab es noch freie Plätze für die Wahlwerbung mit Slogans oder Gesichtern von Kandidaten.