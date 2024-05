In Berlin sind in der vergangenen Woche Briefwahlunterlagen zur Europawahl am 9. Juni verspätet zugestellt worden. Nach einer Mitteilung des Landeswahlleiters vom Freitag kam es "aufgrund von Serverüberlastungen der Dienstleister" zwischen dem 11. und dem 16. Mai zu Verzögerungen in der Briefwahlzustellung.



Von der Verspätung sind demnach die Empfänger von etwa 14.000 Briefwahlanträgen betroffen, die in dem genannten Zeitraum online ihre Anträge gestellt hatten. Die Unterlagen seien erst an diesem Mittwoch an die Bezirkswahlämter übermittelt worden. Die Wahlämter der Bezirke und die PIN AG hätten ihre Kapazitäten erhöht, um eine rasche Zustellung auch dieser Briefwahlunterlagen zu gewährleisten. Die betroffenen Briefwahlunterlagen gingen demnach in dieser Woche in den Versand und werden voraussichtlich bis zum Beginn der kommenden Woche zugestellt.