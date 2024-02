In Berlin hat der Landeswahlausschuss am Freitag das endgültige Ergebnis für die Teil-Wiederholung der Bundestagswahl festgestellt und damit nach zweieinhalb Jahren auch das amtliche Ergebnis für die Bundestagswahl 2021 in Berlin.

Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis gibt es nur geringfügige Änderungen.