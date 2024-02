So wurde in den 455 Wiederholungs-Wahlbezirken gewählt

In den 455 Stimmbezirken, in denen am Sonntag die Bundestagswahl wiederholt werden musste, haben vor allem die CDU und die AfD ihre Ergebnisse im Vergleich zur ungültigen Wahl 2021 verbessert.

An Wählern verloren haben bei der Wahlwiederholung in den Wahlbezirken, in denen neu abgestimmt werden musste, vor allem die SPD und die FDP. Das geht aus den detaillierten Wahlergebnissen hervor, die der Landeswahlleiter am Montag mitteilte.