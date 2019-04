Basketball-Wahnsinn in Berlin: Alba Berlin kämpft sich im zweiten Eurocup-Finalspiel gegen Valencia zu einem 95:92–Sieg in der Verlängerung. Damit erzwingen die Berliner ein entscheidendes drittes Spiel in Valencia.

Es war laut, es war rasant und es war spannend: Im zweiten Spiel der Serie am Freitagabend in Berlin begeisterte Alba die Fans mit einer starken und konzentrierten Leistung und zwang den Favoriten aus Valencia mit dem 95:92-Sieg in ein entscheidendes drittes Finalspiel.

In der Arena am Ostbahnhof entwickelte sich von der ersten Minute an ein hochklassiges und äußerst enges Basketballspiel, in dem Alba lange Zeit knapp in Führung lag. Die Gäste aus Valencia gingen dann spät im Schlussviertel in Führung, aber Alba rettete sich mit einem Korbleger von Peyton Siva zwei Sekunden vor Schluss in die Verlängerung.

In der ging Alba durch zwei schnelle Dreier in Führung und gab diese bis zum Schluss nichtmehr ab. Auch weil Eurocup-MVP Luke Sikma in der entscheidenden Phase zur Hochform auflief.

Jetzt kommt es am Montag (15.04.) in Valencia zum entscheidenden dritten Spiel in der Finalserie.



Mehr Informationen in Kürze...