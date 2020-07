Dennis Smarsch war der Rückhalt der Meistermannschaft in der U19-Saison 2017/2018. Mit 33 Gegentreffern in der regulären Spielzeit, zeichnete Hertha für die drittbeste Abwehr der Liga verantwortlich. Smarsch stieg nach einer Verletzung im Knie erst verspätet in die Spielzeit ein, war dann jedoch sofort die klare Nummer eins und stand auch in der Finalrunde in allen drei Partien im Kasten. Nach dem Triumph mit der U19 erhielt der heute 21-Jährige einen Profivertrag. An Rune Jarstein und Thomas Kraft war jedoch kein Vorbeikommen.

Die Stunde des Dennis Smarsch schlug dann am 24. November 2019. Als Stammkeeper Jarstein im Spiel gegen Augsburg nach 28 Minuten vom Platz flog und Ersatzmann Kraft verletzt fehlte, debütierte der gebürtige Berliner unter Trainer Ante Covic in der Bundesliga.

Ein denkbar schlechter Zeitpunkt für die Premiere: Hertha verlor 0:4, Smarsch sah bei zwei Gegentreffern nicht gut aus. Es folgte Covics Entlassung, Jürgen Klinsmann übernahm und Smarsch wanderte zurück auf die Bank, respektive in die U23. Am letzten Spieltag, dann schon unter Coach Labbadia, durfte Smarsch in Mönchengladbach (1:2) sogar mal über 90 Minuten in der Bundesliga ran.

Was in der kommenden Spielzeit aus dem Berliner Eigengewächs wird, ist unklar. Hertha sucht intensiv nach einer neuen Nummer eins. Bedeutet: Über einen Platz auf der Ersatzbank würde Smarsch auch in der neuen Saison nicht hinauskommen. Doch der junge Keeper will mehr Einsatzminuten.

Nun mehren sich die Gerüchte, der Keeper stehe auf der Abgangsliste der Berliner. Eine Leihe oder sogar ein endgültiger Verkauf stehen im Raum. Die heißeste Spur führt in die dritte Liga - Türkgücü München und der 1. FC Saarbrücken scheinen potenzielle neue Arbeitgeber zu sein.