Da stand er also Mitte Juli, im goldenen Lametta-Regen im Mainzer ZDF-Studio und lächelte verschmitzt. Roy Hanisch, defensiver Mittelfeldmann beim Berliner Landesligisten BFC Tur Abdin, hatte soeben 25.000 Euro an der berühmten "Sportstudio"-Torwand gewonnen. In einem nervenzerreißenden Deutschland-Finale setzte sich der 22-Jährige mit dem vorletzten Schuss durch. Nach einem tiefen Durchatmer nagelte Hanisch die Kugel präzise und kraftvoll linksoben ins runde Loch. Anstatt jedoch vor Freude zu explodieren, streckte er seinem Kontrahenten sportlich fair die Corona-Faust entgegen und schnappte sich dann - lässig und offenbar unbeeindruckt ob des Tamtams - den überdimensionalen 25.000-Euro-Check.

Doch, der Schein trog. "Ich war innerlich auf 180. Ich habe sogar gezittert, so aufgeregt war ich", berichtet Roy, immer noch spürbar ergriffen. "Die Erleichterung war einfach riesig." Was im Anschluss an die Sendung auf seinem Handy abging, bezeichnet der schussstarke Kicker später liebevoll als "Bombardierung". Familie, Freunde und klar, der Verein, gratulierten sofort.