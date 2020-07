Maximilian Schachmann hat seinen auslaufenden Vertrag beim Radrennstall Bora-hansgrohe um vier Jahre verlängert. Das teilte das Team am Mittwoch mit. Der 26-Jährige deutsche Meister hat sich in den vergangenen zwei Jahren in der Weltspitze etabliert, vor der Corona-Zwangspause gewann er die Traditions-Rundfahrt Paris-Nizza.

Er fühle sich "superwohl" beim Team, betonte der gebürtige Berliner Schachmann und fügte hinzu: "Im Augenblick bin ich recht vielseitig als Fahrer, wir wollen in den nächsten Jahren gemeinsam herausfinden, bei welchen Rennen ich das größte Potenzial habe."