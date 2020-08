Er ist Berlins einziger singender Stadionsprecher: Ronny Rothé konnte nach fast sechsmonatiger Corona-Pause am Samstag endlich sein Comeback geben. Der 65-Jährige genießt bei den Fans längst Kultstatus - und träumt mit Altglienicke vom Aufstieg.

Aus einem kleinen roten Mäppchen kramt er die CD für das erste Lied und legt sie ein. Dann ist es soweit: Ronny Rothé ist zurück. "Sieh nach vorn VSG - und niemals zurück. Spiel mit Herz und stolz - und mache dein Glück…", schmettert der 65-Jährige zu Schlagerklängen leidenschaftlich in sein blaues Mikrofon.

Ronny Rothé überlässt nichts dem Zufall. Wenn er in seiner kleinen Kabine auf der Tribüne des Jahn-Sportparks sitzt und noch ein letztes Mal vor dem großen Auftritt den Sound überprüft, sitzt jeder Handgriff. Jeder Regler, jedes Mikrofon wird liebevoll ausgerichtet.

Am Mittwoch kommt es in der Regionalliga Nordost zum Spitzenspiel. rbb|24 überträgt das Duell der noch ungeschlagenen Teams Viktoria Berlin und VSG Altglienicke ab 18:55 Uhr im Livestream .

Der Rentner besitzt längst Kultstatus im Amateurfußballbereich. Seine Heimat sind eigentlich die Sportfreunde Johannistal aus der Berliner Landesliga. Dort begeistert er die Fans schon seit Jahren. "Es ist am Anfang ein Hobby von mir gewesen. Schon als kleines Kind waren für mich bei Aufführungen Entertainment und Show das A und O", erklärt er seine Leidenschaft.

Denn die Musik liegt ihm gewissermaßen im Blut. Sein Vater Eddie ist Mitgründer von den "Drei Travellers", von denen auch die Hertha-Hymne "Blau-Weiße Hertha" stammt. In die Fußstapfen seines Vaters wollte er aber nicht treten. "Ich wollte einen ehrlichen Beruf lernen", sagt er mit einem Augenzwinkern und grinst dabei.

2016 hatte er dann einen Gastauftritt bei der VSG Altglienicke. "Ich hatte so ein Gefühl, dass diese Mannschaft irgendwann mal Schlagzeilen machen wird", erklärt er. "Und die Voraussetzungen waren für mich sehr gut, in eine Mannschaft einzusteigen, die entertainmäßig noch nichts hatte. Weder eine große Fangemeinde noch irgendwelche Lieder. Da war für mich der Einstieg ideal."



Ronny Rothé steigt auf - von der Berlin- in die Regionalliga. Und träumt gemeinsam mit der VSG auch vom nächsten Schritt. In der vergangenen Saison blieb dem Tabellenersten wegen der Quotientenregel die Chance auf die Aufstiegsspiele verwehrt. In dieser Saison steigt der Meister direkt auf - und Altglienicke ist mit drei Siegen aus drei Spielen gut gestartet. "Ich bin guten Mutes, das wird", meint er.