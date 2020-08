Hertha BSC startet mit Sieg in Saisonvorbereitung

Hertha-Trainer Bruno Labbadia tauschte sein Team zur Halbzeit komplett aus. Die Berliner hatten in ihrem ersten Wettkampf noch größere Mühe, System und Rhythmus zu finden.

Hertha BSC hat das erste Testspiel der neuen Saison gegen Drittligist Viktoria Köln mit 2:0 (1:0) gewonnen. Die Tore für den Fußball-Bundesligisten erzielte am Freitag im Berliner Amateurstadion der Belgier Dodi Lukebakio (41. Minute) und der Niederländer Daishawn Redan (79.), der zuletzt an den FC Groningen ausgeliehen war.

Die Neuzugänge Alexander Schwolow im Tor und Deyovaisio Zeefuik auf der rechten Abwehrseite kamen gegen den engagierten Kölner Drittligisten ebenso zum Einsatz wie der schon im Winter verpflichtete und dann nochmals verliehene Franzose Lukas Tousart. Mit den beiden besten Aktionen der Partie kombinierte Hertha die Tore heraus. Erst bereitete Matheus Cunha vor, dann Mathew Leckie.

Auf Maximilian Mittelstädt und Vladimir Darida, die sich beide mit einer Sprunggelenk-Blessur plagen, musste Labbadia im ersten Test verzichten. Hertha will seinen Kader noch weiter verstärken. Die neuen Spieler müssten aber "eine Qualität haben, die unsere nicht haben", sagte Trainer Labbadia zu möglichen Zugängen.

Ein zuvor geplantes Testspiel beim französischen Erstligisten AS Saint-Étienne war wegen eines Corona-Falles beim Gegner abgesagt worden. Der nächste Test für Hertha steht am 25. August bei Ajax Amsterdam an.