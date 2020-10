Deutsche Schwimm-Meisterschaften in Berlin wegen Corona abgesagt

Die deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin sind wegen der Corona-Pandemie für dieses Jahr endgültig abgesagt worden.

Die Wettkämpfe sollten vom 29. Oktober bis zum 1. November in der deutschen Hauptstadt ausgetragen werden.

Grund seien die "deutschlandweit rasant steigenden Infektionszahlen", sagte der Leistungssportdirektor des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV), Thomas Kurschilgen, am Samstag. Der Schutz der Gesundheit stehe stets im absoluten Mittelpunkt der Überlegungen, so Kurschilgen weiter.

Ursprünglich waren die Titelkämpfe Ende April geplant, für die Nachholvariante Ende Oktober war das Programm bereits ausgedünnt worden. Die Vorsicht spiegelte sich auch in den Meldezahlen wider. Laut DSV war bis zum Meldeschluss am Donnerstag ein deutlich reduziertes Teilnehmerfeld angekündigt, das "nicht annähernd" den Zahlen der Vorjahre entsprochen hätte. "Auch unter diesen Umständen ist der Charakter einer deutschen Meisterschaft, bei der die besten Sportler und Sportlerinnen an den Start gehen sollten, nicht mehr gewährleistet", sagte Kurschilgen.