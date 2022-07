Marco Richter von Hertha BSC befindet sich nach seiner Tumor-OP auf dem Weg der Besserung und könnte nach Vereinsangaben sogar bereits bald ins Training der Berliner zurückkehren. Das vermeldete der Fußball-Bundesligist am Mittwoch.

In der vergangenen Woche war ein Hodentumor bei dem 24-jährigen Richter diagnostiziert worden. Laut Vereinsangaben hätten weiterführende Untersuchungen nun zwar ergeben, dass der Tumor bösartig war, allerdings sei er so früh entdeckt worden, dass Richter sich keiner Chemotherapie unterziehen müsse. "Wir freuen uns alle unglaublich, dass wir diese positive Nachricht bekommen haben", wird Herthas Geschäftsführer Sport, Fredi Bobic, in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "Wir werden Marco jetzt die notwendige Ruhe nach seiner OP geben und freuen uns, wenn wir ihn in zwei bis drei Wochen wieder auf dem Platz sehen", so Bobic.

Der bei Marco Richter entdeckte Hodentumor ist einer von gleich drei Fällen in diesem Jahr in der Fußball-Bundesliga. So wurde vor einigen Monaten auch bei Union Berlins Timo Baumgartl Hodenkrebs diagnostiziert, ebenso vor wenigen Tagen beim Dortmunder Zugang Sébastien Haller.

Man hoffe bei Hertha BSC, dass auch "diese Erkrankung am Ende gut ausgeht und sie möglichst schnell wieder aufs Fußballfeld zurückkehren können", teilte der Klubsprecher mit.