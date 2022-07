Union Berlins Präsident Dirk Zingler (57) hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) für die Ansetzung des Derbys gegen Hertha BSC gleich am ersten Bundesliga-Spieltag kritisiert. "Derbys haben immer einen Alleinstellungscharakter. Sie sind etwas Besonderes im Spielplan. Jetzt hat man es auf den ersten Spieltag gelegt - das ist schlecht von der Liga", sagte Zingler am Sonntag mehreren Berliner Medien in einer Gesprächsrunde im Trainingslager der Eisernen in Österreich.

Der 1. FC Union Berlin empfängt den Lokalrivalen am 6. August (15:30 Uhr) im Stadion an der Alten Försterei. Das Rückspiel im Olympiastadion ist für den 18. Spieltag am Wochenende vom 28. bis 30. Januar 2023 terminiert. Bisher hatten die Berliner Bundesliga-Derbys mitten in der Saison - meist im November und April - stattgefunden.