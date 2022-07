Gut einen Monat nach dem verpassten Aufstieg in die 3. Liga und knapp einen Monat vor dem Start der neuen Regionalliga-Saison überzeugte der BFC in seinem ersten Spiel unter dem neuen Trainer Heiner Backhaus. Insbesondere in der ersten Halbzeit spielte der BFC mit viel Offensivdrang und sehr druckvoll. Auf das 1:0 durch Alexander Siebeck ließ Niklas Brandt per schönem Heber über den Frankfurter Keeper das 2:0 folgen. Joey Breitfeld erhöhte noch vor der Pause per Doppelpack auf 4:0.

Die Halbzeit nutze Trainer Backhaus anschließend für eine kräftige Rotation. So brachte der Trainer des BFC unter anderem auch zahlreiche Nachwuchs-Talente sowie einige Testspieler, die sich aktuell für ein festes Engagement beim BFC empfehlen wollen. Am Ende stand mit dem ungefährdeten 6:1-Erfolg gegen die Frankfurter ein gelungener Testspiel-Auftakt.