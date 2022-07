BR Volleys müssen gleich in erster Pokalrunde nach Friedrichshafen

Eine schwere Aufgabe erwartet die BR Volleys gleich in der ersten Runde des deutschen Volleyball-Pokals: Die Berliner müssen Anfang November beim Cupverteidiger VfB Friedrichshafen antreten. Das ergab die Auslosung am Freitagabend in Hamburg.

Es ist das einzige reine Bundesliga-Duell im Achtelfinale. Alle anderen Erstligisten treffen zunächst auf noch zu ermittelnde Regionalpokalsieger. Die Netzhoppers KW-Bestensee gastieren in der ersten Runde beim Regionalpokalsieger Ost/Süd. Die erste Hauptrunde mit 16 Mannschaften findet am 5. und 6. November statt.