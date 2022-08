In der Qualifikationsgruppe J für die WM 2023 in Japan, Indonesien und den Philippinen steht das deutsche Team nun mit sieben Siegen und nur einer Niederlage weiterhin an der Tabellenspitze und kann schon fast sicher mit einer WM-Teilnahme rechnen. Zuvor steht aber erst einmal die Heim-Europameisterschaft an. Am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) treffen die Deutschen zum Turnierauftakt in Köln auf Frankreich. Die Finalrunde findet dann ab dem 9. September in der Berliner Arena am Ostbahnhof statt.