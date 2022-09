Hertha-Trainer Schwarz nach erstem Saisonsieg - "Der Morgen fühlt sich besser an"

Mo 05.09.22 | 15:55 Uhr

Bild: Imago/Matthias Koch

In Augsburg feiert Hertha BSC den ersten Sieg der Saison. In der Medienrunde am Tag danach spricht Hertha-Trainer Sandro Schwarz über den Trainingsfortschritt, die Torschützen und die psychologische Arbeit als Trainer.



Hertha-Trainer Sandro Schwarz über... … den Entwicklungsprozess der Mannschaft: "Ergebnisse beschleunigen natürlich immer den Entwicklungsprozess. Und gerade, was die Leistung in den letzten Wochen angeht, war es wichtig, dass wir auch ergebnistechnisch etwas mitnehmen. Deswegen war der Sieg extrem wichtig."



imago/kolbert-press 2:0-Sieg für Hertha BSC - Hertha gelingt in Augsburg der Befreiungsschlag Hertha BSC hat am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 2:0 (0:0) in Augsburg gewonnen. Es war der erste Saisonsieg der Berliner - aus vielen Gründen ein besonderer. Von Jörn Lange

… die weitere Entwicklung: "Was gestern (am Sonntag, Anm. d. Red.) gut war: Defensive Stabilität - ein unheimlich wichtiger Faktor in unserem Spiel. Vorne aktiv zu verteidigen mit den drei Spielern, die das sehr gut gemacht haben. Es gilt immer wieder dabeizubleiben bei diesen Inhalten. Was bleibt ist leider die ein oder andere Balleroberung, die wir besser wegspielen müssen. Da haben wir definitiv Verbesserungspotenzial." … das Tor von Dodi Lukebakio: "Das Tor tut ihm definitiv gut. Aber noch besser ist es, zumindest aus Trainersicht, dass er so fleißig nach Ballverlusten arbeitet. Und dennoch hat er auch Zug zum Tor entwickelt. Er hat seine Geschwindigkeit ausgenutzt und eine Boxpräsenz gehabt. Genau das brauchen wir von ihm."



... das Tor von Marco Richter: "Wir freuen uns ungemein, dass Marco in seinem Alltag wieder seiner Leidenschaft nachgehen darf. Dass er bei uns in der Gruppe ist. Deswegen war das der i-Punkt des guten Tages auf unserer Seite. Aber wir freuen uns natürlich, was Marco betrifft, dass er in allererster Linie wieder gesund ist und unter uns ist." … Lucas Tousart und was ihn so wertvoll macht: "Seine Haltung, seine Laufstärke, seine Zweikampfpräsenz, Räume zuzulaufen gegen den Ball, immer aktiv zu sein, immer den Stock in den Speichen drin zu haben. Das ist wirklich richtig gut. Das ist, was Lucas auf der Sechser- und Achterposition auszeichnet."



… die psychologische Arbeit als Trainer: "Ich glaube, wichtig ist auch in der Zeit, in der wir nicht gewinnen, dass wir das inhaltlich bewerten. Da ist es erstmal wichtig, kritisch zu sein - auch mit den Dingen, die nicht gut waren - und zu trainieren. Und nach einem Sieg ist es, ehrlich gesagt, nichts anderes. Die Lebenslage, die Lebensqualität ändert sich dann kurz nach dem Spiel in der Kabine. Das ist logisch. Der Morgen fühlt sich auch besser an. Aber jetzt müssen wir wieder den Fokus auf die Aufgabe und die Inhalte haben."



Sendung: rbb24, 05.09.2022, 18 Uhr