Während die Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende pausiert, haben zahlreiche Nationalmannschaften am Freitag Pflicht- oder Freundschaftsspiele absolviert. Von Union Berlin waren Andras Schäfer (Ungarn) und Genki Haraguchi (Japan) international im Einsatz, von Hertha BSC Stevan Jovetic (Montenegro) und Augustin Rogel (Uruguay).

Wenn Deutschland am Freitag auf Ungarn trifft, wird Andras Schäfer mitmischen. Ungarns Fußballer des Jahres mauserte sich in dieser Saison bei Union Berlin zum Stammspieler. Auf dem Weg musste er viele Hürden überwinden. Von Till Oppermann

Allen voran Andras Schäfer konnte am Freitagabend überraschen und überzeugen. Mit seiner ungarischen Mannschaft besiegte der Unioner am fünften Spieltag der Nations League die deutsche Auswahl in Leipzig mit 1:0 (1:0). Gegen die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick durfte Schäfer von Beginn an im Mittelfeld auflaufen. Dort machte der 23-Jährige eine sehr ordentliche Partie und konnte bereits in der 17. Minute die ungarische Führung durch Adam Szalai bejubeln. In der Folge arbeitete sich die klar favorisierte deutsche Mannschaft, die nahezu in Top-Besetzung auflief, vergeblich an der ungarischen Defensive ab. So blieben die Gastgeber bis zum Spielende ohne eigenen Treffer und kassierten die erste Niederlage unter Hansi Flick. Ungarn hingegen übernahm mit dem Sieg die Tabellenführung in der Gruppe drei der Nations League.

Eine Niederlage musste hingegen zeitgleich die Nationalmannschaft Montenegros um Herthas Stevan Jovetic hinnehmen. In der Nations League B unterlag man auswärts Bosnien-Herzegowina mit 0:1 (0:1). Herthas Stürmer stand dabei in der montenegrinischen Startformation, wurde nach 70 torlosen Minuten allerdings durch Uros Durdevic ersetzt. Den Siegtreffer für Bosnien-Herzegowina erzielte Ermedin Demirovic in der 45- Minute.