Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) den nächsten Rückschlag erlitten. Gegen das bisherige Schlusslicht Iserlohn Roosters kassierte der deutsche Meister am Freitagabend eine heftige 1:6-Heimniederlage (0:3, 1:2, 0:1).

3:4-Niederlage in München

Durch zwei Treffer von Eric Cornel und ein Tor von Kaspars Daugavins lagen defensiv unaufmerksame Berliner vor 10.596 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof schon nach dem ersten Drittel mit 0:3 in Rückstand.

Nach der ersten Pause verkürzte Kevin Clark zwar für die Hausherren. Doch nur 35 Sekunden später traf Christopher Brown für die Sauerländer und der Ex-Eisbär Sven Ziegler erhöhte auf 5:1. Kurz vor Schluss kassierten die Eisbären in Unterzahl das sechste Gegentor durch Ryan O'Connor.

Die Talfahrt der Eisbären Berlin geht also weiter. Der Meister bleibt in der unteren Tabellenhälfte stecken. Der Rückstand auf Spitzenreiter Red Bull München, der bei den Straubing Tigers 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gewann, beträgt mittlerweile 16 Punkte.