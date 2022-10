Es läuft beim 1. FC Union in der Bundesliga und in der Europa-League. Nun wartet im DFB-Pokal Zweitligist Heidenheim. Eigentlich eine lösbare und dankbare Aufgabe für die Köpenicker. Doch Vorsicht: Heidenheim kann zur Stolperfalle werden. Von Jakob Rüger

Seit 2014 ist der 1. FC Heidenheim ein fester Bestandteil der 2. Bundesliga. Aus dem belächelten kleinen Verein aus dem 50.000-Einwohner-Städtchen Heidenheim an der Brenz ist ein gestandener Zweitligist geworden, der immer mal wieder an das Tor zur Bundesliga klopft. Auch in dieser Saison gelten die Heidenheimer als Außenseiter auf einen der drei vorderen Plätze. "Wenn sie nicht am letzten Wochenende gegen Kiel verloren hätten, dann wären sie oben richtig dabei", zeigt sich Unions Cheftrainer Urs Fischer beeindruckt. "Sie sind sehr aktiv, haben eine gute Grundordnung und lassen wenig zu."

Der Vater des Heidenheimer Erfolgs ist Cheftrainer Frank Schmidt. Das Schlüsselduell gibt es deshalb an der Seitenlinie. Beide Trainer kennen und schätzen sich. "Frank macht einen tollen Job und er ist ein toller Kollege, wir haben uns bei der ein oder anderen Trainertagung auch schon ausgetauscht", so Urs Fischer. Kein Trainer im deutschen Profi-Fußball ist länger im Amt als Frank Schmidt. Seit 15 Jahren steht er in Heidenheim an der Seitenlinie, auch in sportlich schlechten Phasen hat der Verein an Schmidt festgehalten. Danach folgen in der Liste der Dienstältesten Trainer Freiburgs Trainer Christian Streich und Urs Fischer.

"Es ist herausragend, 15 Jahre bei einem Verein, schön, dass es solche Geschichten noch gibt im Fußball", so Fischer. 15 Jahre bei den Eisernen, dass wird er wohl nicht erreichen, meint Fischer. "Wir Schweizer gehen mit 65 in Rente, das wird dann wohl nichts werden", muss der 56-Jährige lachen. Aber immerhin, vier Jahre ist Fischer bereits verantwortlich an der Seitenlinie beim 1. FC Union, und ein Ende ist bei der Erfolgswelle nicht in Sicht.