Radolpho Berlin Mittwoch, 05.10.2022 | 17:13 Uhr

Herzlichen Glückwunsch.

Lars Windhorst weg von der Hertha, dass bedeutet Beendigung des Mindfucks in der Bundesliga.

Investoren welche Lügen, betrügen und sich in der Gesellschaft als Macher etablieren sollten auch aus deutscher Sicht straffrechtlich belangt werden.

Es kann einfach nicht angehen, dass Firmen und Vereine von solchen dubiösen Geschäftemacher zerstört werden.

in diesem Fall hat Herr Windhorst eine Kampagne gestartet und sich dadurch selbst angezählt.

Zitat: "wer bei den Grossen mitspielen will, muss Regeln befolgen"

Lars Windhorst



Regeln und regeln lassen, das niederländische Gericht wird es regeln, und HERTHA BSC einen anständigen Investor bestellen.

Wir in der Ostkurve werden seinen Abgang gebührend feiern.

in diesem Sinne....

HA HO HE