Der Fußball-Regionalligist FC Energie Cottbus hat sich nach dem Fehlverhalten der eigenen Fans in den vergangenen Wochen mit eindrücklichen Worten an die Anhänger gewendet. So sei wegen der wiederholten pyrotechnischen Aktionen und Grenzüberschreitungen mit empfindlichen Geldstrafen zu rechnen.

"Derartige Summen sind für den Verein weder tolerierbar noch finanzierbar und gefährden in letzter Konsequenz beispielsweise die Realisierung eines möglichen Wintertransfers. In Ergänzung zu diesen bereits faktisch existenten sowie zu erwartenden hohen Strafzahlungen an den Verband, haben Gespräche mit Sponsoren und Partnern des Vereins auch Tendenzen zu möglichen Beendigungen ihrer Engagements im Wiederholungsfall sichtbar gemacht. Umstände, die letzten Endes für den FC Energie existenziell bedrohlich werden können", mahnt der Verein.