Sterne des Sports in Silber - FSV Groß Kreutz als bester Verein Brandenburgs ausgezeichnet

Di 11.10.22 | 18:30 Uhr

11.10.2022

Der erste Platz und damit der große Stern des Sports in Silber geht in diesem Jahr an den FSV Groß Kreutz für das Projekt "Sportverein im Wandel". Diese Auszeichnung ist mit 2.500 Euro dotiert und wurde von einer Fachjury vergeben. Über je einen kleinen Stern in Silber können sich der Boxclub USV Potsdam auf Platz zwei und auf der Fußballverein SV Cottbuser Krebse auf dem driten Platz freuen.

Acht neue Abteilungen verwandeln den Verein

Der FSV Groß Kreutz hat sich in den vergangenen fünf Jahren neu erfunden. Aus dem alteingesessenen Fußballverein ist ein Verein mit Sportangeboten für die ganze Familie geworden. "Sportverein im Wandel - vom kriselnden Einspartenverein zum Sport für die ganze Familie - starkes Mitgliederwachstum trotz Corona", so hat es der FSV für seine Bewerbung selbst zusammengefasst. Bei seiner Runderneuerung hat er sich an den Wünschen und Bedürfnissen vor Ort orientiert. Seit 2018 sind neben dem Fußball acht neue Abteilungen entstanden: Bambinisport, Frauen-Fitness, eine Ballschule, Streetdance, Fit ab 40, Gesundheitssport Ü60, Beachvolleyball und Laufen. Belohnt wurde der FSV mit vielen neuen Mitgliedern, Ehrenamtlichen und Kooperationspartnern.

FSV Groß Kreutz vertritt Brandenburg im Bundesfinale

Brandenburgs Sportstaatssekretär Steffen Freiberg überreichte die Preise: "Riesen Glückwunsch an die diesjährigen Sterne des Sports in Groß Kreutz, Potsdam und Cottbus. Hunderte Sportbegeisterte und Ehramtliche haben dazu beigetragen und dafür danke ich sehr. Die Sportvereine leisten Unglaubliches. Sie sorgen für Wohlbefinden und Gesundheit, sind gleichermaßen für Groß und Klein, Jung wie Alt da und sind attraktiver Anziehungspunkt in ihren Regionen. Das ist von unschätzbarem Wert." Der FSV Groß Kreutz wird das Bundesland Brandenburg nun bei der Verleihung der Sterne des Sports in Gold vertreten. Diese werden am 23. Januar 2023 von Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin verliehen.