"Dass wir am Ende weniger Fehler gemacht haben als unsere Konkurrenten im Kampf um Silber, war so nicht unbedingt zu erwarten und wir können damit echt happy sein. Silber ist einfach nur geil", sagte ein strahlender Lou Massenberg. Der 21-Jährige ist eigentlich auf das 3-Meter-Brett spezialisiert und dort amtierender deutscher Meister.

Lou Massenberg vom Berliner TSC hat bei der Weltcup-Premiere der Wasserspinger mit seinem Dresdner Partner Timo Barthel die Silbermedaille vom 10-Meter-Turm gewonnen. In der Schwimmhalle an der Landsberger Allee musste sich das Duo aus Berlin und Dresden im Synchron-Wettbewerb nur den siegreichen Chinesen geschlagen geben.

Massenberg rutschte erst kurzfristig in das Turm-Duo, da der ursprünglich geplante Jaden Eikermann nicht antreten konnte. "Es war schon ziemlich cool, hier auf meiner Heimanlage so einen großen Wettkampf vor Freunden und meiner Familie springen zu können. Ich glaube, es gibt kaum etwas besseres."

Für die Wasserspringer kommt dieser Weltup gar nicht so gelegen, denn sie befinden sich eigentlich gerade in der Saisonvorbereitung. Dennoch ist es der größte Wettkampf seit vielen Jahren in Berlin und die Athleten wollen die Bühne nutzen, um die Sportart zu präsentieren.

Die Wettkämpfe in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Pankow laufen von Donnerstag bis Sonntag. Am Schlusstag treten Massenberg und Barthel noch einmal gemeinsam mit Pauline Reif (Berliner TSC) und der Dresdnerin Saskia Oettingshaus im abschließenden Teamwettbewerb an.