Weitere Tests stehen für Hertha am 2. und 7. Dezember jeweils gegen Zweitligisten an. Erst müssen die Berliner bei Hannover 96 ran, dann treffen sie im Hanns-Braun-Stadion auf Eintracht Braunschweig.

Vor 2.500 Zuschauern in Ludwigsfelde musste Trainer Sandro Schwarz auf acht angeschlagene Spieler verzichten. Zwar präsentierte sich seine Mannschaft gegen den Außenseiter aus der Oberliga von Beginn an überlegen, ließ aber im gesamten Spielverlauf viele gute Chancen aus. Nach fünf Wechseln in der Halbzeit und zwei schnellen Toren direkt nach der Pause gelang es Hertha nicht mehr, die Dominanz in weitere Tore umzumünzen. In der 86. Minute scheiterte Lee zudem mit einem Foulelfmeter am Ludwigsfelder Schlussmann Amat Chaw.

Am Ende stand trotzdem ein überzeugender 5:0-Sieg, der allerdings noch höher hätte ausfallen können.