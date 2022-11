Hertha-Keeper Oliver Christensen fährt mit Dänemark zur WM nach Katar. Nationaltrainer Kasper Hjulmand berief am Montagabend neben Christensen noch zwei weitere Bundesliga-Profis in seinen Kader: die Offensivspieler Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt) und Jonas Wind (VfL Wolfsburg). Christensen ist nicht die Nummer Eins im Tor der Dänen, aber einer der Vertreter des Stammkeepers Kasper Schmeichel.



Der Coach des EM-Halbfinalisten präsentierte sein WM-Team am Montagabend, dabei ließ er noch fünf Plätze offen. Die Dänen treffen in der Vorrunde auf Tunesien, Weltmeister Frankreich und Australien.



Chancen auf WM-Tickets haben bei der Hertha auch Abwehrspieler Agustin Rogel (Uruguay) und Stürmer Dodi Lukebakio (Belgien), hier stehen die Nominierungen allerdings noch aus. Die Weltmeisterschaft in Katar beginnt am 20. November und läuft bis zum 18. Dezember.