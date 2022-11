Was haben der FC Bayern München, der THW Kiel und der SC Cottbus gemeinsam? Alle Mannschaften sind deutsche Rekordmeister in ihrer Sportart – im Fußball, Handball und Turnen. Doch während die Bayern und die Norddeutschen seit Jahren das Niveau in der Bundesliga weiter bestimmen, liegt der letzte Mannschaftserfolg der Lausitzer inzwischen schon zwölf Jahre zurück. 2010 sicherte sich die Mannschaft aus Brandenburg den neunten und letzten Titel. In dieser Saison ist die Chance so groß wie lange nicht mehr, dass die Erfolgsgeschichte um einen Eintrag erweitert werden kann.

Vor dem Start in die zweite Saisonhälfte der Deutschen Turn-Liga (DTL) liegt der SC Cottbus nach drei Siegen und einer Niederlage auf dem zweiten Tabellenplatz. Den will die Riege in den verbleibenden drei Runden beim TSV Pfuhl (12. November), im Heimwettkampf gegen die KTV Straubenhardt (19. November) und zum Abschluss beim Siegerländer KV (26. November) unbedingt verteidigen, um am 3. Dezember in das große Finale um Gold in Neu-Ulm einzuziehen. "Zu Saisonbeginn war eine Medaille unser Ziel – jetzt ist das große Finale das Ziel. Wir haben keine Lust, am Ende möglicherweise als Vierter ohne Medaille dazustehen", sagt Teamkapitän Devin Woitalla selbstbewusst.

In den 2000er Jahren war der SC Cottbus ständiger Gast in den Finalrunden. Eigengewächse wie Ronny Ziesmer, Robert Juckel, Steve Woitalla und vor allem Philipp Boy drückten der Liga ihren Stempel auf. Nach 2010 und dem Rücktritt des zweimaligen Mehrkampf-Vize-Weltmeisters Boy im Jahr 2012 verlor der SC Cottbus seine Ausnahmestellung. Die DTL wurde zudem stärker und ausgeglichener, die Mannschaften rückten leistungsmässig zusammen. In den vergangenen vier Jahren gab es vier verschiedene Meister – zuletzt 2021 den TuS Vinnhorst um den Olympia-Zweiten und aktuellen Vize-Weltmeister von Liverpool, Lukas Dauser.