Die BR Volleys haben am Mittwochnachmittag in der Champions League ihr Auswärtsspiel im türkischen Ankara verloren. Am zweiten Spieltag der Gruppe B unterlagen die Berliner Volleyballer dem türkischen Vizemeister Halkbank Ankara am Mittwoch mit 1:3 (21:25, 19:25, 25:22, 23:25). Nach einem 0:2-Start nach Sätzen konnten die Berliner eine glatte Niederlage zwar noch verhindern, das Spiel allerdings nicht mehr zu ihren Gunsten drehen.