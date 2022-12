In der ersten Halbzeit konnte sich kein Team absetzen, und so ging Alba nur mit einem knappen 44:43-Vorsprung in die Kabine. Im dritten Viertel aber erarbeitete sich das Team von Trainer Israel Gonzalez einen Elf-Punkte-Vorsprung - und gab die Führung schließlich nicht mehr her. Mit 15 Punkten war Johannes Thiemann bester Berliner Werfer.

Schon am Donnerstag sind die Berliner wieder gefordert. Dann müssen sie in der Euroleague gegen Fenerbahce Istanbul antreten. Am Samstag empfangen die Hauptstädter dann Bayreuth zum Bundesliga-Duell.