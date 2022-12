Ticketverkauf für Special Olympics World Games in Berlin gestartet

Do 01.12.22 | 14:23 Uhr

Der Ticketverkauf für die Special Olympics World Summer Games, die 2023 in Berlin stattfinden werden, ist gestartet. Am Donnerstag öffneten die Veranstalter den Verkauf für das weltweit größte inklusive Sportgroßereignis, das vom 17. bis 25. Juni 2023 erstmalig in Berlin zu Gast ist.