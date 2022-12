Der deutsche Darts-Profi Martin Schindler hat bei der Weltmeisterschaft in London eine große Überraschung knapp verpasst und ist gegen den englischen Topspieler Michael Smith ausgeschieden. Der 26 Jahre alte Strausberger mit dem Spitznamen "The Wall" vergab am späten Mittwochabend im Alexandra Palace eine 3:1-Führung nach Sätzen und musste sich in einem packenden Match noch mit 3:4 geschlagen geben. Damit ist die WM für Schindler nach der dritten Runde beendet.



Vorjahresfinalist Smith, Spitzname "Bully Boy", ist einer der großen Turnierfavoriten und bekommt es nun im Achtelfinale mit Landsmann Joe Cullen zu tun. Der hatte zuvor deutlich mit 4:0 gegen den Australier Damon Heta gewonnen.