Im ersten Testspiel nach dem Winterurlaub hat der 1. FC Union Zweitligist Hansa Rostock mit 2:0 (0:0) besiegt. Für die Berliner traf Sheraldo Becker am Mittwochnachmittag im Stadion An der Alten Försterei doppelt.

Am Mittwoch empfängt der 1. FC Union zum Testspiel Hansa Rostock im Stadion An der Alten Försterei. Christian Beeck hat für beide Vereine gespielt und spricht im Interview über die Entwicklung, Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Weil die Gäste es nicht pünktlich ins Stadion An der Alten Försterei geschafft hatten, fing die Partie mit einer Viertelstunde Verspätung an. Union bestimmte vor fast 12.000 Fans zwar das Spiel, viele Chancen spielte sich aber kein Team heraus. Die beste Möglichekit vergab Sven Michel in der 23. Minute. Vier Minuten vor der Pause kamen die Rostocker zu ihrer besten Möglichkeit: Ridge Munsy scheiterte an Union-Torwart Lennart Grill, Simon Rhein vergab den Nachschuss.

Zum zweiten Durchgang schickten Unions Trainer Urs Fischer sowie Rostocks neuer Coach Patrick Glöckner jeweils neun neue Spieler aufs Feld. Union kam dabei besser mit dem harten Boden zurecht und ging durch Sheraldo Becker in der 56. Minute nach einer schönen Flanke von Christopher Trimmel in Führung. Der Stürmer legte vier Minuten später zum 2:0 nach. Der zur Pause gekommene Torhüter Jakob Busk bewahrte die Gastgeber nach einem Schuss von Luca Horn mit einer Glanzparade vor dem Anschlusstreffer. Becker traf in der 84. Minute noch den Pfosten.

Die Berliner, die seit dem 5. Dezember wieder im Training sind, treffen am Samstag in einem zweiten Test auf den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen.