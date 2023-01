Alba Berlin kassiert dritte Euroleague-Niederlage in Folge

Do 26.01.23 | 22:34 Uhr

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der Euroleague weiter Probleme. Am Donnerstagabend verloren die Berliner zuhause gegen das spanische Spitzenteam Valencia Basket Club mit 88:94 (47:50) und kassierten somit die dritte Niederlage im europäischen Wettbewerb in Folge. Beste Werfer der Gastgeber waren Maodo Lo mit 25 und Johannes Thiemann mit 17 Punkten.