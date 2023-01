Die BR Volleys haben das letzte Spiel der Gruppenphase der Champions League gegen Aluron CMC Warta Zawierce gewonnen und stehen in der nächsten Runde. Am Mittwochabend setzten sich die Berliner mit 3:0 durch (25:22, 25:17, 25:19). Ruben Schott wurde als wertvollster Spieler ausgezeichnet. Mit 15 Punkten war er der zweitbeste Berliner Angreifer hinter Marek Sotola, der auf 16 Punkte kam.

In der Anfangsphase konnte sich keines der Teams richtig absetzen. Die BR Volleys fanden nur wenige Möglichkeiten, ihre eigenen Aufschläge in Punkte zu verwandeln. Nach einer nicht erfolgreichen Challenge der Polen, schaffte es Marek Sotola schließlich mit einem Ass den Vorsprung auf 13:11 auszubauen. Doch die Gäste holten auch diesen Rückstand wieder auf. Weil die Berliner konstanter ablieferten, schafften sie es wieder sich abzusetzen und hatten nach einem Aufschlagfehler des polnischen Erstligisten vier Satzbälle (24:20). Ruben Schott verwandelte den dritten.

Als Gruppenzweiter ziehen die BR Volleys direkt in die Playoffs ein. Nach dem Abschluss aller Gruppenspiele werden alle Teams in einem Turnierbaum gesetzt, der bis zum Finale bestehen bleibt. Die nächste Runde, in der es um den Einzug ins Viertelfinale geht, findet am 8. und 14. Februar statt.