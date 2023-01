Zwei Wochen bevor die Bundesliga wieder losgeht, macht sich Hertha BSC in Florida fit. Bei strahlendem Sonnenschein soll besonders an der Präzision im Offensivspiel gearbeitet werden. Und die Stimmung ist weiterhin unbeeindruckt von der Tabellensituation. Von Philipp Höppner

Die Academy gilt als Topadresse für Spitzenathleten. Es ist in erster Linie ein Internat für High Schooler. Auf der Webseite brüstet sich die Akademie damit, im vergangenen Jahr 30.000 Schüler erfolgreich aufs College gebracht zu haben. Doch auch professionelle Teams nutzen die Anlagen zur Saisonvorbereitung. Vergangenes Jahr zum Beispiel das American Football Team San Francisco 49ers. Oder jetzt Hertha BSC. Auch Eintracht Frankfurt war bereits zwei mal hier, als der damalige Geschäftsführer Sport noch Fredi Bobic hieß. Direkt auf dem Campus gibt es auch ein Hotel, in dem die Mannschaft wohnt. Von dort geht man keine fünf Minuten zu Fuß zum Platz.

Die Mannschaft trainiert in der Regel zwei Mal am Tag, um 10 Uhr und um 16 Uhr. In der Zwischenzeit können sich die Spieler an den Pool legen oder spielen auf der mitgebrachten Playstation "Fifa" oder "Call of Duty", wie Jean-Paul Boetius in einer Medienrunde verrät. Auf Teambuilding-Termine abseits des Platzes verzichtet Sandro Schwarz im Wesentlichen - von denen hält er nicht viel.

Stattdessen sind vier Testspiele geplant. An zwei Tagen jeweils zwei Stück. Am 8. Januar geht es gegen Club De Lyon FC und The Villages FC. Beide Teams sind Amateurmannschaften aus der vierten amerikanischen Liga. Am 11. Januar heißen die Gegner dann Sima Montverde (eine Auswahl-Mannschaft der IMG Academy) und FC Millonarios, der 15-fache kolumbianische Meister. Das letzte dieser Testspiele geht also gegen den "schwersten" Gegner - doch von Bundesliga-Niveau kann nicht die Rede sein. Der Fokus soll besonders auf die Präzision im Offensivspiel gelegt werden. So wurde auch schon in den ersten Einheiten in Florida viel Schusstraining betrieben.

Am 14. Januar tritt Hertha BSC dann die Rückreise an. Denn dann dauert es noch genau eine Woche bis zum Auftakt der Bundesliga. Auswärts in Bochum, Ruhrpott statt Palmen. Dann wird sich zeigen, ob sich das Trainingslager ausgezahlt hat.