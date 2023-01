Der SC Potsdam hat das Spitzenspiel in der Volleyball-Bundesliga gegen den SC Dresden klar mit 3:0 (25:22, 25:22, 25:21) gewonnen. Nach einem durchwachsenen Start zeigten die Brandenburgerinnen in der Folge eine überzeugende Leistung und gewannen verdient gegen Verfolger Dresden. In der Tabelle setzen sich die Potsdamerinnen durch den Erfolg weiter von den Sächsinnen ab, zogen an Schwerin vorbei und stehen nun auf dem zweiten Platz.