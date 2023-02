5:2-Sieg in Mannheim

Die Eisbären Berlin haben in der DEL einen wichtigen Sieg im Rennen um die Playoff-Plätze geholt. Am Freitagabend gewann der deutsche Eishockey-Meister bei den Adler Mannheim mit 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) und verkürzte seinen Rückstand auf Platz zehn damit auf sechs Punkte. Noch vier Spiele bleiben die Eisbären, um den Sprung in die Playoffs zu schaffen.