Die Füchse Berlin haben auch ihr letztes Gruppenspiel in der European League gewonnen. Am Dienstagabend siegte der Handball-Bundesligist beim portugiesischen Vertreter Aguas Santas Milaneza problemlos mit 29:23 (17:10). Die Füchse standen bereits vorher als Gruppensieger fest. Im Achtelfinale geht es am 21. März gegen den dänischen Club Skjern Handbold weiter.



Beste Berliner Werfer waren Fabian Wiede und Milos Vujovic mit je fünf Toren. Trainer Jaron Siewert gab in diesem sportlich bedeutungslosen Match Keeper Dejan Milosavljev und Spielmacher Jacob Holm (Erkältung) eine Pause. Dafür feierte Eigengewächs Matthes Langhoff nach langer Verletzungspause sein Comeback. Zudem bekamen einige Stammkräfte längere Pausen.