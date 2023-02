Der 1. FC Union Berlin trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf Eintracht Frankfurt. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend. Das Spiel findet entweder am 4. oder 5. April im Frankfurter Waldstadion statt und wird um 18 Uhr oder 20:45 Uhr angepfiffen. Die genaue Terminierung durch den DFB erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Der 1. FC Union Berlin steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Trotz eines frühen Rückstands gewannen die Berliner am Abend ihr Spiel gegen den VfL Wolfsburg mit 2:1. Das entscheidende Tor des Abends erzielte Kevin Behrens in der 79. Minute.

In den vorherigen Runden des DFB-Pokals hatte sich Union gegen den Chemnitzer FC (2:1 n. V.), den 1. FC Heidenheim (2:0) und den VfL Wolfsburg (2:1) durchgesetzt. Auf Eintracht Frankfurt sind die Köpenicker in dieser Saison erst einmal getroffen: In der Bundesliga-Hinrunde verloren sie am achten Spieltag in Frankfurt mit 0:2.

In den weiteren Viertelfinal-Begegnungen trifft RB Leipzig auf Borussia Dortmund, Bayern München auf den SC Freiburg und der 1. FC Nürnberg auf den VfB Stuttgart. Die Halbfinalspiele werden dann am 2. und 3. Mai ausgetragen. Das Finale findet am 3. Juni im Berliner Olympiastadion statt.