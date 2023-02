Europa League | Union in Amsterdam - Das bislang größte Spiel der Vereinsgeschichte

Mi 15.02.23 | 19:55 Uhr | Von Jakob Rüger

Imago Images/opokupix Audio: rbb24 Inforadio | 15.02.2023 | Jakob Rüger | Bild: Imago Images/opokupix

Der 1. FC Union ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen und in bestechender Form. Da kommt das Europa-League-Auswärtsspiel bei Ajax Amsterdam genau richtig. Der Gegner hat allerdings eine stolze Heimbilanz gegen deutsche Gegner. Von Jakob Rüger



Das Johan-Cruyff-Stadion ist ein beeindruckendes Bauwerk. Wenn man mit dem Auto in den Süden Amsterdams fährt, dann taucht die riesige Arena mit ihren 55.500 Plätzen und dem verschließbaren Dach plötzlich auf und die Straße führt direkt ins Parkhaus, im Bauch des Stadions, hinein. Dass der 1. FC Union einmal ein Pflichtspiel in der K.o.-Phase eines internationalen Wettbewerbs dort bestreiten würde, das hätte sich wohl kein Fan der Eisernen je träumen lassen. "Dieses Spiel musst du genießen. Das hat sich der Verein verdient", sagt ein stolzer Trainer Urs Fischer. Der schiebt im gleichen Atemzug aber auch hinterher: "Wenn es losgeht, dann geht es nur um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel."



Die Stimmung vor dem Auswärtsspiel in Amsterdam ...

… die Union-Fans schlendern mit einem breiten Grinsen durch die kleinen engen Straßen von Amsterdam. Das Auswärtsspiel bei Ajax Amsterdam ist ein Feiertag für die rot-weißen Anhänger, allerdings haben die Köpenicker nur 2.700 Tickets bekommen. Es werden deutlich mehr Fans auch ohne Karte in Amsterdam erwartet. Vor rund zweieinhalb Jahren waren die Köpenicker schon einmal zu Gast bei Ajax Amsterdam. Damals ging es um ein Testspiel (2:2), Zuschauer waren aufgrund der Corona-Situation an dem warmen Augusttag nicht zugelassen. Diesmal geht es um den Einzug ins Achtelfinale der Europa League. "Die Mannschaft ist fokussiert und voller Vorfreude", so Urs Fischer. "Gleichzeitig merkt man aber auch eine Anspannung, bei einem solchen K.o.-Spiel ist das aber normal, wir haben solche Situationen nicht oft." Das Spiel in Amsterdam soll ein Erlebnis für alle Union-Spieler werden. Am Spieltag ist die komplette Mannschaft im Stadion, also auch die Spieler, die verletzt, gesperrt oder nicht für den Wettbewerb gemeldet sind. Eine Anspannung ist selbst beim erfahrenen Urs Fischer auf der Pressekonferenz zu beobachten: "Diese Partie hat auch in meiner Karriere einen hohen Stellenwert."



Der Gegner ...

Ajax Amsterdam ist der FC Bayern der Niederlande. Die mediale Berichterstattung im ganzen Land dreht sich um den Rekordmeister. 36 Meisterschaften und vier Champions-League-Titel stehen in einer stattlichen Pokalvitrine des Vereins. Anfang der 70er-Jahre dominierte die Mannschaft um die Ajax-Legende Johan Cruyff den europäischen Landesmeister-Wettbewerb und holte sich dreimal in Folge die Krone Europas. Immer wieder ist Ajax in der Vergangenheit auf deutsche Mannschaften getroffen. 1975 waren die Niederländer zum Beispiel Endstation im UEFA-Cup für Hertha BSC. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel, kam Hertha mit 1:4 in Amsterdam unter die Räder. Die Ajax-Heimstätte war allerdings noch nie ein gutes Pflaster für deutsche Mannschaften. In 18 Heimspielen musste sich Ajax nur 2012 Borussia Dortmund mit 1:4 geschlagen geben, ansonsten fuhr keine deutsche Mannschaft als Sieger wieder nach Hause. Ajax definiert sich über die Europapokal-Abende, auch weil es in der Liga nur wenig Konkurrenz gibt. In den letzten Wochen ist die Mannschaft allerdings national auf den dritten Tabellenplatz abgerutscht. Das reichte, um Trainer Alfred Schreuder durch den Ex-Herthaner John Heitinga zu ersetzen, unter ihm hat Ajax wieder mehr Stabilität bekommen. Der Meistertitel ist für Ajax Pflicht, außerdem liegt das Augenmerk auch immer auf dem eigenen preisgekrönten Nachwuchs. Seit 2018 haben die Amsterdamer über 600 Millionen Euro durch Spielerverkäufe generiert. Der Talentfluss scheint nicht zu versiegen.



Personal Bei Union fehlen: Jannik Haberer (gesperrt) Christopher Trimmel (gesperrt) Andras Schäfer (verletzt)



So könnte Union spielen ...

Trainer Urs Fischer grübelt derzeit noch über die Besetzung der Mittelfeldpositionen. Mit Haberer und Schäfer fallen zwei wichtige Spieler für das Hinspiel aus. Winter-Neuzugang Aissa Laidouni wird wie zuletzt in Leipzig beginnen. An seiner Seite wird sehr wahrscheinlich Morten Thorsby auflaufen. Fischer ging nach einer längeren Verletzungspause behutsam mit dem Norweger um und setzte ihn als Joker ein, nun ist Thorsby gefordert. Im Sturm spielen wieder Behrens und Becker. Der Ex-Amsterdamer Sheraldo Becker ist bei seiner Rückkehr ein gefragter Mann. Groß geworden in der Ajax-Jugend, reichte es nicht für die Profis. Nun will der schnelle Stürmer seinem Jugendverein zeigen, wie gut er geworden ist. So könnte Union beginnen: Rönnow - Leite, Knoche, Doekhi - Gießelmann, R. Khedira, Juranovic - Laidouni, Thorsby - Becker, Behrens



Die Prognose ...

... fällt schwer in diesem Hinspiel. Der 1. FC Union hat bislang alle sechs Pflichtspiele im Jahr 2023 gewonnen und ist in bestechender Form. Selbst Rückstände wie in Leipzig bringen das Team von Trainer Urs Fischer nicht aus der Ruhe. Auf der anderen Seite steht jedoch mit Ajax Amsterdam ein individuell starkes und erfahrenes Team. Trainer Urs Fischer spricht deshalb davon, "eine Sensation zu schaffen". Ein Unentschieden wäre eine gute Ausgangslage für das Rückspiel und ist mit Unions defensiver Stärke drin.



