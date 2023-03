Nachdem die Fans des 1. FC Union Berlin bei der Europa-League-Partie am 16. Februar bei Ajax Amsterdam in ihrem Block Pyrotechnik gezündet hatten, hat die Uefa nun das Strafmaß bekanntgegeben. Für eine Partie darf Union Berlin keine Auswärtstickets an seine Fans verkaufen. Diese Strafe wird für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Das teilte der Klub am Freitag mit.

Der erneute Einsatz von Pyrotechnik im Rückspiel in Berlin wird auf diese Bewährung keinen Einfluss haben. Zusätzlich wurden die Köpenicker mit einer Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro bedacht. Bereits vor dem Heimspiel gegen Schalke 04 konnte Union Berlin vier Täter ausfindig machen, welchen ein Hausverbot auferlegt wurde.