Die VSG Altglienicke hat im Kampf um die Tabellenspitze der Regionalliga Nordost einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Karsten Heine verlor am Dienstag zu Hause nach zuletzt sieben Siegen in Folge gegen Babelsberg mit 2:1 und liegt damit vier Punkte hinter dem Tabellenzweiten Energie Cottbus.

Tolcay Cigerci brachte das Heim-Team in der 17. Minuten durch einen Elfmeter in Führung. Die Babelsberger konnten allerdings in der 33. Minute in Person von Matthias Steinborn ausgleichen. Für den Großteil der Partie musste Altglienicke dann in Unterzahl agieren. Philip Türpitz sah in der 35. Minute die rote Karte. In der zweiten Halbzeit nutzen die Babelsberger ihre Überzahl und sorgten durch ein Tor Daniel Frahn für den 2:1-Endstand (66.).